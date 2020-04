Verden skynder seg for  å lage vaksine

Hvor lenge må vi holde avstand og vaske hender ofte? Alt avhenger av én ting: Hvor lang tid det tar å lage en vaksine mot korona-viruset.

Forskere over hele verden jobber på spreng. Hittil har de laget nesten 90 vaksine-kandidater. Det er forsøk som kan bli til en ferdig vaksine.

Til vanlig kan det ta åtte til ti år. Men er vi heldige, kan en vaksine være klar innen 2020 er over. Det håper den norske organisasjonen Cepi. De gir penger og støtte til prosjekter som jobber med en vaksine.

– Da er vi i gang med stor produksjon. Selvfølgelig ikke nok til hele verden. Men i alle fall til helsearbeidere eller de som er mest utsatt, sier Frederik Kristensen til nyhetsbyrået NTB. Han er visedirektør i Cepi.

Det kan ta flere år før en vaksine er klar til alle. Det sier Preben Aavitsland til avisa Fædrelandsvennen. Han er overlege i Folkehelse-instituttet.

Alle vaksiner må testes. Det skjer i tre faser. Forskerne må sjekke om vaksinen gir alvorlige bivirkninger. Så sjekker de om den virker på immunforsvaret. Til slutt sjekker de om vaksinen faktisk beskytter mot viruset.

Sju vaksiner er kommet så langt at de kan testes. Det viser Verdens helse-organisasjon (WHO) sin oversikt. USA, Kina, Storbritannia og Tyskland tester allerede vaksiner på mennesker. Én vaksine beskytter dyr mot viruset. Det sier et selskap i Kina. De har testet vaksinen på aper, skriver magasinet Science Magazine.

Ting kan gå galt underveis. En vaksine kan virke dårlig. En annen kan ha farlige bivirkninger. Derfor er det viktig at verden jobber med flere vaksiner samtidig.

– Da har vi fortsatt andre som er på vei og kan fortsette. Det sier Paul Kristiansen i Cepi til Forskning.no.

Til slutt må verdens helse-myndigheter godkjenne vaksinen. Og det må være mulig å lage mange nok doser av den. Ellers er den til lite hjelp.