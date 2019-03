Fortsatt kaos rundt brexit

I morgen (fredag) skulle Storbritannia ut av Den europeiske union (EU). Statsminister Theresa May hadde fått til en avtale med EU. Der sto det hvordan utmeldingen skulle skje. Men det britiske parlamentet sa nei til avtalen. Utmeldingen kalles brexit. Den er utsatt noen uker.

Siden har May forsøkt å overbevise parlamentet. Onsdag stemte Underhuset i parlamentet over åtte ulike planer. Slik skulle de forsøke å finne en løsning. Ellers kan Storbritannia måtte forlate EU uten noen som helst avtale. Det kan få store følger for landet.

Men Underhuset klarte ikke å bli enige om noen av de åtte forslagene. Dermed er det like usikkert hva som skjer videre.

– Dette viser at det ikke fins noen enkle alternativer her. Det fins ingen enkel vei framover, sa Stephen Barclay etter avstemningen. Han er brexit-minister.

Han sa det beste alternativet fortsatt er Theresa Mays avtale med EU.

Regjeringen håper nå på å legge den fram for avstemning på nytt. Det kan skje allerede fredag.

Men Underhuset har allerede sagt nei til avtalen to ganger. Det er dermed helt usikkert om den kan få flertall.

Onsdag sa May at hun var villig til å ofre seg. Hun var villig til å slutte som statsminister. Det er dersom avtalen hennes vedtas. Det sa hun til folk i partiet hennes.

Noen av motstanderne hennes sa at det gjorde at de vil stemme for avtalen. Men partiet DUP sier fortsatt nei. Det er et nordirsk parti. De konservative er avhengig av deres støtte for å få flertall.