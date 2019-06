Fredag slutter hun som partileder

Storbritannias statsminister Theresa May skulle gjøre som britene ønsket: Få dem ut av Den europeiske union (EU). Men hun klarte ikke å få til en avtale om brexit som britene ville ha. Fredag slutter hun som leder av partiet De konservative.

Hun fortalte at hun skulle slutte i en tale forrige måned. Da gråt hun.

– At jeg ikke klarte å levere brexit, vil for alltid være noe jeg angrer over dypt, sa hun da.

May ble statsminister i 2016. Det skjedde en måned etter at folket hadde sagt ja til å gå ut av EU. May var egentlig imot brexit. Men hun lovet at hun skulle gjennomføre det britene hadde stemt for. Det klarte hun altså ikke.