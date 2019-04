– Håper å se Frode Berg tilbake i Norge

Statsminister Erna Solberg er i Russland. Hun skal møte president Vladimir Putin. Mange håper at hun vil snakke med ham om Frode Berg. Nordmannen er tiltalt for å ha spionert for Norge. Rettssaken mot ham foregår nå.

Solberg vil ikke si mye om saken offentlig. Men hun håper å se Berg tilbake i Norge.

– Vi har ett overordnet mål. Det er å ivareta Frode Bergs interesser. Det er en vanskelig situasjon for Frode Berg og hans familie. Det betyr også at vi kommer til å si lite om dette. Det sa Solberg til nyhetsbyrået NTB tirsdag.

– Jeg håper å se ham tilbake i Norge, sa Solberg.

Norske myndigheter har sagt veldig lite om saken. De har ikke sagt hvorfor og hvordan Berg havnet i denne situasjonen.

Han har sittet i fengsel siden 5. desember i fjor. Det er i Moskva i Russland. Tirsdag skal det være prosedyrer i rettssaken. Dommen kommer trolig 16. april.

Frode Berg har innrømmet at han har hatt kontakt med norsk etterretning. Og at han har levert penger i posten i Moskva. Han hadde fått beskjed om hvem han skulle sende pengene til fra Norge.

Solberg er i byen St. Petersburg sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide. De er med på et møte om Arktis.