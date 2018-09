Har nettopp blitt stukket med kniv

Verden

Jair Bolsonaro kjemper for å bli president i Brasil. Han var med på et valgmøte torsdag. Der ble han stukket med kniv i magen.

– Pappa var nær døden da han kom til sykehus, sa sønnen Flavio Bolsonaro. Han er også politiker.

Bolsonaro mistet mye blod. 63-åringen ble raskt operert, og operasjonen gikk bra. Politikeren skal være på sykehus i minst en uke. Sønnen sier at faren er alvorlig skadd. Han fikk skader på leveren, en lunge og en tarm.

Den antatte angriperen ble pågrepet. Han ble også banket opp av tilhengerne til Bolsonaro.

– Dette er en trist hendelse, sier president Michel Temer i en uttalelse.

Brasilianerne velger ny president 7. oktober. Jair Bolsonaro er nummer to på meningsmålingene. Luiz Inacio Lula da Silva er mest populær. Men han sitter i fengsel for økonomisk kriminalitet. Det gjør at han ikke får stille til valg.

Dermed er Bolsonaro favoritt til å vinne valget. Bolsonaro hører til høyresiden i politikken. Han tror ikke på at mennesker har skylda for endringene i klimaet. Han har sagt kritiske ting om homofile og svarte.

Politikerens motstandere er også triste etter angrepet. De avlyste møtene sine.