Hellas stiller krav før de vil snakke med Tyrkia

Det er funnet mye naturgass øst i Middelhavet. Den er under havbunnen. Tyrkia leter etter gass i områder som det er uenighet om hvem som eier. Det har ført til trusler. Hellas har varslet at de vil utvide sine grenser i havet. Begge landene mener de har retten til å hente opp gassen. Den europeiske union sier de er redde for at dette i verste fall kan føre til væpnet konflikt.

– Kan de forvente at vi skal godta dette? Hvis ikke dette er en krigsårsak, hva er da en krigsårsak, sa Fuat Oktay i forrige uke. Han er vise-president i Tyrkia.

Både Hellas og Tyrkia er medlemmer i forsvars-alliansen Nato. Derfor har alliansen forsøkt å få de to landene til å snakke sammen. Da er håpet at de kan bli enige uten at det trenger å bli en væpnet konflikt.

– Jeg har snakket med ledere i både Hellas og Tyrkia. De har sagt at de villige til å snakkes sammen som medlemmer i Nato. Da kan vi finne løsninger som gjør at det kan bli mindre militært fokus. Da blir det også mindre risiko for ulykker eller at noe skjer øst i Middelhavet, sier Jens Stoltenberg. Han er generalsekretær i Nato.

Men det kan virke som det ikke er enighet ennå likevel. En person i myndighetene i Hellas sier det er feil at Hellas har sagt ja til å snakke med Tyrkia ennå. Først må Tyrkia hente hjem skipene som leter etter gass, krever Hellas ifølge nyhetsbyrået AP.

– Det stemmer ikke. Virkeligheten er noe annet, sier den anonyme kilden til AP. Personen skal ikke ha myndighet til å si noe offisielt om saken. Derfor er han anonym.

– Tyrkiske skip må hentes tilbake fra de greske områdene. Hvis ikke er det vanskelig å få løst situasjonen, sier han.

Tyrkia sier de er klare for å ha samtaler med Hellas for å finne en løsning.

– Landet vårt er klare for å snakke med Hellas. Vi har ingen betingelser for å snakke sammen. Vi vil prøve å finne varige løsninger på alle problemene mellom oss. De må være rettferdige og følge folkeretten, sier utenriksdepartementet i Tyrkia.

Både Tyrkia og Hellas har hatt militærøvelser øst i Middelhavet i den siste tiden.

Landene har også vært i konflikt om øya Kypros siden 70-tallet. Øya er delt i to. Mesteparten av øya er et eget land, og mange der ønsker å være en del av Hellas. I nord er det en tyrkisk del. Den blir kalt Nord-Kypros. Tyrkia er det eneste landet som anerkjenner Nord-Kypros som et land.