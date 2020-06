Her møter Trump velgerne sine igjen

Møte skjedde lørdag i Tusla i Oklahoma i USA. Donald Trump møtte velgerne sine sist 2. mars.

Fansen til Trump sto lørdag klar utenfor arenaen hvor møtet skulle være. De ventet i mange timer før presidenten kom. De hadde røde capser og t-skjorter. På dem sto det «Make America Great Again» og «Keep America Great». Med capsene og t-skjortene viste de sin støtte til presidenten.

Det kom rundt 6.200 mennesker på møtet. Arenaen hadde plass til 19.000 mennesker. Teamet til Trump skyldte på mediene og demonstrantene for at ikke nok folk hadde møtt opp. Trump hevdet at 1 million mennesker hadde søkt om billetter til arrangementet.

Brad var en av dem som hadde møtt opp for å se Trump. Han vil ikke si etternavnet sitt.

– Vi er her i dag for å vise at vi støtter president Trump. Vi vinner valget uansett hva mediene sier, sa Brad.

Stephen Corley på 19 år ville også høre på Trump. Han ventet utenfor arenaen i Tulsa i fire dager. Det gjorde han for å være sikker på å komme inn.

– Dette er et kjempeviktig øyeblikk for oss alle. Vi har alle et felles mål. Dette er en mulighet som kun kommer én gang i livet, sa Corley.

Viruset sprer seg fortsatt i USA. Oklahoma er blant de stedene i USA som har hatt lite smitte.

Likevel sa eksperter på helse før møtet at folk burde være forsiktige. Det var ingen som brukte munnbind. Og det virket ikke som at folk brydde seg om å holde avstand til hverandre. Seks av Trumps valgkamp-medarbeidere var blitt smittet av korona-viruset. Det skjedde noen timer før møtet startet.

Over 120.000 mennesker er døde av covid-19 i USA. Det er sykdommen som kommer av korona-viruset. Trump har fått mye kritikk for ikke å ha gjort nok for å stoppe smitten. Korona-viruset har påvirket økonomien negativt. Det har også gjort at veldig mange ikke lenger har jobb.

