Hun kan være ferdig som partileder

Storbritannias statsminister Theresa May kan måtte slutte som leder for partiet sitt. Det avgjør Det konservative partiet onsdag kveld. Da skal de stemme over Mays framtid som leder.

Avstemningen skjer mellom klokka 18 og 20 onsdag kveld. Det sier Graham Brady. Han leder en komité for de konservative i Underhuset i Parlamentet.

Resultatet blir klart senere onsdag kveld.

Minst 48 konservative representanter i Parlamentet har skrevet et brev. Der sier de at de ikke har tillit til May. De utgjør 15 prosent av partiets parlaments-gruppe. Det er grensen for når partiet kan stemme over mistillit.

Mange i partiet er veldig misfornøyde med May. De synes hun har håndtert forhandlingene om brexit dårlig.

May har fått til en avtale med Den europeiske union (EU). Der står det hvordan Storbritannia skal melde seg ut av unionen. EU og den britiske regjeringen har godkjent avtalen om brexit. Tirsdag skulle Parlamentet stemme over avtalen. Men May utsatte avstemningen. Årsaken var at hun ville komme til å tape den.

Det kan bli en ny kamp om hvem som skal lede partiet. Det skjer hvis May taper avstemningen. Da får ikke hun lov til å stille som kandidat.

Men vinner hun, kan ingen få henne til å slutte på ett år.

Amber Rudd er arbeidsminister i Storbritannia. Hun støtter May. Det skrev hun på nettsamfunnet Twitter.

May sier at hun vil kjempe for å vinne avstemningen. Hun sier at en ny partileder vil ta over på et vanskelig tidspunkt. Det er dersom hun taper avstemningen. Da vil Storbritannia måtte vente med å melde seg ut av EU. Brexit kan til og med bli avlyst, advarer hun.

– Det britiske folket vil at vi skal komme oss videre, sa May i en kort tale på TV.