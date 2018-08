Innrømmer å ha betalt penger

Verden

Michael Cohen var tidligere advokat for president Donald Trump. Cohen har blitt etterforsket for å ha påvirket Trumps valgkamp ulovlig. Tirsdag var han i retten. Der innrømmet Cohen å ha betalt to kvinner ulovlig under valgkampen. Advokaten har også sagt seg skyldig i flere ulovlige handlinger.

Onsdag ble Trump intervjuet av kanalen Fox News. I intervjuet sier Trump at han visste at det ble betalt penger til kvinnene.

– Jeg fikk vite at det var betalt penger til kvinnene senere. Men pengene ble ikke tatt fra valgkampanjen. Pengene ble tatt fra meg. Det er ikke et brudd på reglene, sier Trump til Fox News.

Ifølge Cohen ble det betalt 130.000 og 150.000 dollar til to forskjellige kvinner. De fikk penger for å ikke fortelle om sitt forhold til Donald Trump. Kvinnene som fikk penger var pornostjernen Stormy Daniels og modellen Karen McDougal.

Da Cohen betalte Karen McDougal samarbeidet han med et selskap. Selskapet eier magasinet National Enquirer. Han fikk National Enquirer til å betale 150.000 dollar til Karen McDougal. I USA er det ulovlig for selskaper å gi penger direkte til en valgkampanje. Det skriver kanalen NRK.

Magasinet National Enquirer publiserte aldri historien om Trump og McDougal. De gjorde heller ikke andre medier. Det ble betalt penger for at historien ikke skulle påvirke Trumps valgkamp negativt.