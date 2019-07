Irans president klar til å snakke med USA

Iran er klar til å snakke med USA. Det kan skje så snart USA slutter med sin mobbing og straffene mot landet. Det står på nettsiden til Irans president Hassan Rouhani.

Søndag kom Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif til New York i USA. Han skal delta på en konferanse som arrangeres av verdens-organisasjonen FN.

Det er ikke planlagt noen møter med det amerikanske utenriksdepartementet. Men det går rykter i Irans hovedstad Teheran. De sier at Zarif skal gjøre sånn at de kan få til et møte med amerikanske tjenestemenn. Det kan kanskje skje under FNs hovedforsamling i september.

Det har blitt mye mer spent mellom de to landene. Det har skjedd etter at USA droppet atomavtalen fra 2015 i fjor. Siden det har USA begynt å straffe Iran økonomisk igjen. Det går blant annet ut over Irans eksport av olje.

Iran har i det siste sluttet å følge deler av avtalen. De har begynt å anrike mer av stoffet uran enn det som sto i avtalen. Anriket uran kan brukes i atomvåpen. Iran sier at de kan kjapt kan slutte å gjøre det. Det er dersom de andre landene i atomavtalen kan få USA til å kutte ut straffene mot dem.

Søndag ba Frankrike, Tyskland og Storbritannia om nye samtaler. De vil prøve å redde atomavtalen. De vil ha slutt på at spenningen i området rundt Iran vokser.