Frode Berg kan få 14 års fengsel. Det melder avisa VG.

Berg er siktet for spionasje i Russland. Myndighetene i landet mener Berg er en norsk spion.

Forrige uke startet rettsaken mot Berg.

Berg vil trolig få den endelige dommen 16. april.

Berg ble pågrepet utenfor hotellet sitt i Moskva 5. desember 2017. Han hadde 3.000 euro i kontanter på seg.

Berg har sagt at han jobbet for norsk etterretning. Men han nekter straffskyld for spionasje.

Tirsdag var statsminister Erna Solberg i Russland. Der møtte hun Russlands president Vladimir Putin.

Solberg håper Berg snart er tilbake i Norge. Det sa hun på en pressekonferanse tirsdag.