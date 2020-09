Kina sier ja til å la EU se hva som skjer i Xinjiang

Over en million uigurer skal være stengt inne i leirer i Kina. Det sier flere grupper som jobber med menneskerettigheter. Flere land har sagt Kina må slutte med dette. Men Kina sier det handler om å hindre terror.

Mandag sa Den europeiske union (EU) at Kina må slippe inn observatører til området. EU krever at Kina må vise mer respekt for menneskerettigheter. Kina kan få nye avtaler om handel hvis de gjør som EU sier.

En talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet sier at EU er «velkomne». De kan få besøke området, slik at de «virkelig kan forstå den reelle situasjonen». De håper at EU da skal slutte å tro på det Kina kaller rykter.

Kina har tidligere sagt nei til å slippe inn observatører til området. De som kommer fra EU vil heller ikke få reise fritt i Xinjiang.

