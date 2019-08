Kjente aktivister pågrepet

– Joshua Wong ble nettopp pågrepet. Han ble tvunget inn i en bil midt på dagen. Våre advokater følger saken, skriver Demosisto på Twitter.

Demosisto er en organisasjon som jobber for demokrati. Wong er generalsekretær i Demosisto.

To andre kjente demonstranter er også pågrepet. Disse er Agnes Chow og Andy Chan.

Chan er siktet for opptøyer og angrep på politifolk. Det sier politiet i Hongkong.

Joshua Wong og Agnes Chow er pågrepet av andre grunner. De var med i en demonstrasjon 21. juni.

Folk protesterer mot myndighetene i Hongkong. Over 700 personer er pågrepet siden juni, skriver nyhetsbyrået NTB.

Folk skulle demonstrere igjen lørdag. Demonstrasjonen blir avlyst. Det er fordi myndighetene sier nei til den.

Det startet med en protest mot et lovforslag. Det åpnet for at Hongkong kunne utlevere personer til Kina. Hongkong er en del av Kina, men styrer seg mye selv. Myndighetene i Hongkong anklages for å støtte Kina for mye.

Hongkongs leder Carrie Lam la bort lovforslaget. Men det var ikke nok til å stanse protestene.

Joshua Wong ble dømt til fengsel i fjor. Det var for tidligere demonstrasjoner. Han ble løslatt i juni. Da begynte han å støtte demonstrantene.