Kommisjon foreslår at Putin benåder Frode Berg

Norske Frode Berg bør benådes, mener en russisk kommisjon. Russlands president Vladimir Putin bør si at Berg skal slippe straffen han er dømt til. Det mener kommisjonen, sier Tatjana Potjaeva til det russiske nyhetsbyrået Interfax. Hun er kommissær for menneskerettigheter i Moskva og medlem i kommisjonen. De er et utvalg som vurderer om folk bør benådes.

Frode Berg ble dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han ble pågrepet i Moskva i desember i 2017. Han har sittet i fengsel siden.

Berg har søkt om å bli benådet av russiske myndigheter. Det bekreftet hans advokater tidligere i oktober.

Nordmannen nektet straffskyld for spionasje. Men han innrømmet å ha hatt kontakt med norsk etterretning før han reiste til Russland.

Russland og Litauen skal være enige om en avtale. De skal bytte fanger seg i mellom. Det meldte det litauiske nyhetsbyrået BNS forrige uke. Litauen skal bytte to russere mot to litauere og en nordmann, ifølge meldingen. Berg er den eneste nordmannen som er dømt for spionasje i Russland.

Fredag er det 75 år siden Øst-Finnmark ble frigjort fra tyskerne. Sovjetunionen hjalp til. Russland var en del av Sovjetunionen. Dagen skal feires i Frode Bergs hjemby Kirkenes. Russlands utenriksminister er en av gjestene.