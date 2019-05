Leter fortsatt etter de savnede

Ulykken skjedde i Budapest i Ungarn onsdag kveld. En turistbåt med sørkoreanere kantret og sank. Det skjedde på 7 sekunder. Båten ble truffet av elvecruise-skipet Viking Sigyn.

Sju personer er funnet døde etter forliset. Alle er fra Sør-Korea, 21 personer er fortsatt savnet, ifølge myndighetene.

Sju personer overlevde ulykken. Seks av dem har kunnet reise fra sykehuset, melder ungarsk TV. En person er fortsatt på sykehus med brekte ribbein.

Turistbåten er 70 år gammel. Myndighetene skal heve den. Båten kantret og sank rett ved ved Margaret-brua i Donau.

Familier til de savnede og døde er på vei til Ungarn.

– Noen familiemedlemmer hørte om den tragiske ulykken mens de var på skolen eller på jobb. De er fortsatt i sjokk, sier byrået som arrangerte turen.

Ingen av turistene hadde på seg redningsvester. Det har utenriksdepartementet i Sør-Korea sagt.

Politiet har startet etterforskning av forliset. Torsdag kveld ble kapteinen på skipet Viking Sigyn arrestert. Han er mistenkt for handlinger om ledet til ulykken. Den 63 år gamle kapteinen har blitt avhørt.

Sørkoreanerne var på pakketur til Europa. Den sørkoreanske turoperatøren sier at det var 30 turister, to reiseguider og en fotograf i reisefølget. Flere familier var blant deltakerne. Også to fra Ungarn er savnet etter forliset.