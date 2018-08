Lever kortere med ekstrem diett

Verden

Vi bør få rundt halvparten av energien fra karbohydrater. Folk som gjør det, lever lenger. Det er sammenlignet med både dem som spiser veldig lite eller mye karbohydrater. Det viser en ny studie. Den ble publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet fredag.

Karbohydrater er nærings-stoffer vi får energi av. De finnes i matvarer som sukker, korn, grønnsaker og frukt. Noen karbohydrater er sunnere enn andre. De finnes i mat som grovt brød, bønner og linser.

I dag er det populært å spise veldig lite karbohydrater. Slike dietter kalles lavkarbo-dietter. Flere av disse bytter karbohydratene ut med mye proteiner og fett. Studien viser at disse diettene ikke er så sunne.

Sara Seidelmann har skrevet studien. Hun er forsker ved Brigham and Women's Hospital i Boston i USA. Hun sier at flere og flere prøver slike dietter. Hensikten er å bli tynnere og få bedre helse.

– Men livet kan bli kortere. Det er hvis du går på lavkarbo-diett med mye fett fra dyr. Det viser våre data. Derfor burde folk advares mot disse diettene, sier Seidelmann.

Dietter med ekstremt lite karbohydrater er en trend. Mange i Europa og Nord-Amerika følger disse. Den såkalte LCHF-dietten (Low Carb High Fat) er én av disse. Det er også paleo, eller steinalder-dietten.

15.428 menn og kvinner var med i studien. Forskerne fulgte dem i 25 år. Deltakerne var i alderen 45 til 64 år da de startet.

De har svart på spørsmål om hva de spiser, hvor ofte og hvor mye. I løpet av studien døde 6.283 av deltakerne.

Det beste er å få 50 til 55 prosent av energien fra karbohydrater. De som gjorde det, levde i snitt fire år lenger. Det er sammenlignet med dem som spiste veldig lite karbohydrater. Det vil si at de fikk mindre enn 40 prosent av energien sin fra karbohydrater.

Ekstreme lavkarbo-dietter anbefaler enda mindre karbohydrater i kosten. Noen anbefaler under å få under 20 prosent av energien fra disse matvarene.

Det er heller ikke sunt å spise for mye karbohydrater. Noen av deltakerne fikk mer enn 70 prosent av energien sin fra karbohydrater. De som gjorde det, levde i snitt ett år kortere. Det er sammenlignet med dem som spiste passe mengde.

De fleste vet at det ikke er sunt å få i seg masse sukker, potetgull og brus. Men mange tror at lavkaro-dietter med mye fett er bra for helsa.

Disse bør bytte ut fett fra dyr med fett fra planter, ifølge Seidelmann. Det vil minske faren for å dø tidligere. De kan for eksempel spise avokado og nøtter. Det er også bra å bytte ut proteiner fra dyr med proteiner fra planter.

– Ikke følg en lavkarbo-diett rik på fett fra dyr og protein over lang tid. Det er det ingenting å tjene på, sier Ian Johnson. Han forsker på ernæring ved Quadram Institute Bioscience i Norwich i England. Han har ikke vært med på studien.

Det som teller, er hvilke karbohydrater du spiser. Disse bør være såkalt grovkarbo. Det samme sier norske helse-myndigheter.

– Det meste bør komme fra planteriket. Det bør være fullt av fiber og grove korn og frø. Istedenfor søte drikker og ferdigmat fulle av tilsatt sukker, sier han.