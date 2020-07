Mange har gitt opp håpet om at han skal gi dem demokrati

Assad tok over makten i landet 17. juli 2000. Det skjedde en drøy måned etter at faren Hafez døde. Det var første gang på 30 år at det ble et skifte i hvem som styrte landet. Den sommeren trodde mange syrere at det kunne føre til at landet skulle bli mer demokratisk.

Etter ni år med krig i landet har sønnen fortsatt makten. Langt færre tror at han vil gjøre endringer på måten landet blir styrt. Troen på at han skal gjøre landet mer demokratisk er borte hos de fleste.

– Bashar ble introdusert til folket som en frelser. Og syrere ønsket å tro på det. De holdt fast på ethvert håp, sier Sam Dagher. Han har skrevet boka «Assad or We Burn the Country».

Les også: FN slår alarm om sult i Syria

Hafez al-Assad var en brutal leder som styrte landet alene. For å få til det hadde han et apparat rundt seg som var både fryktet og stort.

– Bashar virket som noe annet enn en typisk regime-figur. Så selvfølgelig hadde folk i Syria et stort håp, sier Dagher.

Mange trodde den nye presidenten skulle være mer liberal enn faren. Bashar al-Assad giftet seg med kona Asma samme år som han ble president. Hun er født og vokste opp i England. Etter at faren død virket det som om landet skulle bli mer liberalt. Det ble kalt «Damaskusvåren». Men det varte bare en kort periode.

– Det er riktig at han gjorde endringer for å åpne økonomien. Men målet var å gjøre Assad-familien og vennene deres rikere, sier Dagher.

Les mer: Livredde for Assad

– Det var også en måte å sikre at sunnimuslimer i byene på skulle være lojale, sier han.

I 2011 kom den arabiske våren til Syria. Da hadde landet vært preget av mer enn ti år med korrupsjon og stadig større forskjeller mellom fattig og rik. Folk var misfornøyd med politikerne. Da startet det som ble en borgerkrig i Syria.

Les også: – Jeg så skrekken og tårene i ansiktene til barna mine

Assad har fortsatt makten nesten ti år senere. Men han har mistet kontroll på deler av landet. For landet har konsekvensene vært katastrofale, sier Dagher. Flere hundre tusen har mistet livet. Millioner har måttet rømme fra hjemmene sine. Flere byer er nå bare ruiner. Og voldelige islamistiske grupper som IS har vokst fram og ført til mer terror.

– Han har betalt en veldig høy pris for å beholde makten og overleve, sier Dagher. Han mener Syrias regime er historisk svakt. Han sier det neppe har vært svakere siden faren Hafez al-Assad tok makten i 1970 i et kupp.