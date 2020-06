FN slår alarm om sult i Syria

Stadig flere sulter i Syria. Det er 42 prosent flere syrere sulter nå enn for et år siden. De sju organisasjonene mener 9,3 millioner syrere går sultende til sengs. Det tallet kan raskt bli 11,3 millioner.

Den europeiske union (EU) og verdens-organisasjonen FN skal lede et stort møte for Syria. Det skjer 30. juni. Flyktning-hjelpen, Oxfam, CARE International og fire andre organisasjoner ber verdens ledere om å finne løsninger for Syria. De håper det kan lindre konsekvensen av korona i Syria og landene rundt.

Les også: Fire av ti flyktninger i verden er barn under 18 år

Det er flere årsaker til at mange i Syria sulter. Korona har gjort at mange land rundt Syria har fått strenge regler. Det gjør at millioner av flyktninger i nabolandene har mistet sine inntekter. Det syriske pundet har blitt mindre verdt. Det gjør at landet har fått en økonomisk krise.

I tillegg er det finans-krise i Libanon. Det er den viktigste forbindelsen Syria har til resten av verden. Disse tingene gjør at landet som har hatt ti år med krig nå har store problemer.

Les også: Må velge mellom sult og korona

Aldri før har så mange familier i landet slitt med å skaffe mat på bordet og skaffe penger til nødvendige varer. Mat har blitt mye dyrere. FN har regnet på det. De mener at mat nå er 20 ganger dyrere enn før krigen, opplyser WFP. Det er FNs matvare-program.

David Beasley er leder for WFP. Han sier at situasjonen kan gi en ny flyktningkrise som i 2015. Da kom det 1 million flyktninger til Europa. De fleste kom via Tyrkia og Hellas. WFP i Syria mangler i år nesten 2 milliarder kroner for å kunne gi nok hjelp.

– Uten nok hjelp til Syria, vil 6,5 millioner på flukt i landet gjøre det de må for å fø sine barn. Det betyr at de vil dra fra landet. Så vi er nødt til å forholde oss til dette nå, sier han til nyhetsbyrået AP.

Les også: Kan bli en enorm sult-katastrofe

Landene rundt Syria har stengt grensene siden 2015. Det gjør det vanskelig å sende hjelp inn i landet. Det har ført til mye politisk krangel. Noe FN-hjelp har blitt holdt igjen. Det er også færre grense-overganger hvor det kan bli sendt nødhjelp over. To av fire har blitt stengt i år. Det har ført til at store områder i Nord-Syria er uten nødhjelp.

Hjelpe-organisasjonene ber nå verdens ledere om å gi mer penger til Syria og folk på flukt i nabolandene. De ber også om at det blir åpnet flere grense-overganger for å sende inn nødhjelp til Syria.

– Da får de en mulighet til mer enn bare å overleve. De kan også bygge livene sine opp liv på en trygg og verdig måte, sier de.