Mange land gjør for lite mot viruset

Korona-viruset er en helsekrise i verden. Det sa Verdens helse-organisasjon (WHO) for nesten tre måneder siden.

Mange land har fortsatt ikke satt i gang viktige tiltak. De beskytter seg ikke mot korona-viruset. WHO sier dette.

WHO tar imot lands helseplaner. Nesten en firedel har ingen systemer for å oppdage nye tilfeller av covid-19 (korona-sykdommen).

Over 40 prosent har ingen systemer for å få pasienter til sykehus og klinikker. Mindre enn halvparten har planer for hvordan de skal hindre smitte på sykehus. Og få innbyggerne til å bidra i kampen mot viruset.

– Det er fortsatt mange hull i forsvaret i verden. Ikke et eneste land har alt på plass, sa Tedros Adhanom Ghebreyesus onsdag.

Han er general-direktør i WHO.

Men de fleste land har laget planer. Disse sier hvordan landet skal reagere på viruset.

Så langt er det registrert nesten 2,5 millioner tilfeller av smitte. Det gjelder hele verden.

Omtrent 160.000 er døde.