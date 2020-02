– Kaller viruset internasjonal helsekrise

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier at Wuhan-viruset er en internasjonal helsekrise. Det betyr at verden skal samarbeide bedre. Alle land må samarbeide mot at viruset sprer seg.

– Vi er nå sammen om dette. Og vi kan bare stanse det om vi samarbeider. Det sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ghebreyesus møtte pressen i Genève torsdag kveld.

At WHO kaller viruset en internasjonal helsekrise var ikke overraskende for Folkehelse-instituttet. Nå vil WHO vil ta en mye tydeligere ledelse i det internasjonale arbeidet mot smitten. Det mener Camilla Stoltenberg. Stoltenberg er direktør ved Folkehelse-instituttet.

– Det betyr for eksempel at WHO vil si fra til land de mener gjør ting som ikke hjelper for å stanse spredningen av viruset. Det sier Stoltenberg til NRK.

Stoltenberg sier de er forberedt på at det vil komme folk som allerede er smittet til Norge. Og at mennesker i Norge kan bli smittet og bli syke.

På sine nettsider gir Folkehelse-instituttet informasjon og råd for å unngå smitte.

En nordmann var om bord på et britisk fly som kom fra Wuhan i Kina fredag. Det sier Utenriks-departementet (UD) til NRK. Fredag ble de to første tilfellene av Wuhan-viruset oppdaget i Storbritannia. Det sier britiske helse-myndigheter.

Hittil har 213 personer dødd i Kina. Nærmere 10.000 personer i Kina er smittet av Wuhan-viruset.

Svenn-Erik Mamelund er forsker ved OsloMet. Mamelund mener at vi ikke bør være redde for Wuhan-viruset.

Årlig dør rundt 900 personer av influensa i Norge. Forskeren tror ikke Wuhan-viruset blir like farlig.

– Folk som ikke pleier å være engstelige for influensa, trenger nok ikke være så bekymret for Wuhan-viruset heller. Det sier Mamelund til nyhetsbyrået NTB.

Det er eldre og syke som dør av Wuhan-viruset. De som har dødd av viruset i Kina er i gjennomsnitt 73 år gamle.

I USA har viruset smittet mellom mennesker. En kvinne i 60-årene ble syk etter et besøk i Wuhan. Hun smittet mannen sin da hun kom tilbake til USA.