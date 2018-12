Nå er de pågrepet

Politiet i Marokko hadde etterlyst tre menn. De var mistenkt for drapene på norske Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen.

Fra før var én mann pågrepet i saken. Han skal ha forbindelse til en ekstremistisk gruppe, ifølge myndighetene.

Nå er tre menn pågrepet. Det sier en kilde til nyhetsbyrået AFP.

De tre ble pågrepet i byen Marrakech. Det sier kilden. Personen kjenner til etterforskningen.

Det er ikke bekreftet om det er de samme som tidligere var etterlyst.

Spesial-politiet Kripos samarbeider med dansk politi. De forsøker å få en video fjernet fra internett. Den er lagt ut på nettet i forbindelse med drapene i Marokko.

– Vi gjør de undersøkelser vi kan her i Norge. Vi er særlig opptatt av filmen. Vi jobber med dansk politi. Og vi jobber for å få satt i gang ulike tiltak. Det er for å stanse spredning. Og for å få vurdert filmen, sier Ida Dahl Nilssen til avisa Aftenposten. Hun er kommunikasjonssjef i Kripos.