Nå får Donald Trump bygget mur

Muren mot Mexico var en stor del av valgkampen til Donald Trump. Presidenten i USA mener landet trenger en mur mot Mexico. Det er for å stanse ulovlig innvandring og kriminalitet. Men andre politikere har kjempet mot muren.

Nå har Trump lagt ned veto i saken. Dette er første gang Trump bruker veto-retten sin. Veto er en spesiell makt. Det gjør at presidenten kan gå imot flertallet i kongressen.

Forsvars-departementet skal sette av penger til muren. Det dreier seg om 1 milliarder dollar, melder kanalen Fox News. Det er over 8,5 milliarder kroner. Pengene sørger for omtrent 92 kilometer med et gjerde. Det skal være over fem meter høyt. Det skal bygges i områdene rundt Yuma og El Paso. Se kart i bunnen av saken.

Trump har fått særlig motstand fra Det demokratiske partiet. Han tilhører selv Det republikanske partiet. Men Trump sier at USA er i en nasjonal krise på grunn av kaoset ved grensa mot Mexico. Når det er nasjonal krise, får Trump spesiell makt. Da kan han likevel bestemme at muren skal bygges, ifølge kanalen NRK.

Trump nektet også å godkjenne budsjettet for staten. Da stengte deler av staten. Folk kunne ikke jobbe og fikk ingen lønn.

Kongressen stemte for å oppheve den nasjonale krisen. Også folk i Det republikanske partiet stemte for dette. Det er dette Trump har lagt ned veto om. Kongressen kan oppheve vetoet hans. Men det krever to tredjedeler med flertall. Mostanderne er neppe så mange.