Stenger staten for å få bygget mur mot Mexico

Krisa kan bare løses ved en mur, mener president Donald Trump. Han vil tvinge igjennom penger til å bygge flere stengsler ved USAs sørlige grense. Han foreslår å lage stengsler av stål.

Trump holdt sin første tale til folket som ble sendt direkte. Trump mener det står dårlig til ved grensa mot Mexico.

– Det er en krise for mennesker og en nasjonal sikkerhetskrise. Det kommer tusenvis av ulovlige innvandrere. Vi har ikke plass til å ta vare på dem alle, sa Trump i talen. Han snakket i omtrent ti minutter.

I talen sa Trump også at tusenvis av barn blir tatt med til USA. Han sa at både barn og kvinner blir seksuelt misbrukt. Det skjer på vei fra Sentral-Amerika til USA.

– Dette er et mønster jeg og min regjering vil sette en stopper for, sa Trump. Han snakket om både kriminalitet, smugling av narkotika og smugling av mennesker til USA. Han lovet også at han og regjeringen vil gjøre USA mye tryggere.

Trump sa også at ulovlig innvandring skader USA. Det fører blant annet til færre jobber og dårlige lønninger.

Demokratene i Kongressen vil ikke godkjenne en mur på grensa mot Mexico. Trump krever 5,7 milliarder kroner av statsbudsjettet for å bygge denne. Trump nekter derfor å skrive under på noen av USAs budsjetter. Derfor er deler av USAs offentlige etater i praksis stengt.

Mange mennesker får ikke lønn. Andre får ikke lov til å gå på jobben. Situasjonen kan vare lenge.

Nancy Pelosi fra Det demokratiske partiet har allerede kranglet med Trump om budsjettet. Nå sa hun at Trump velger å spille på frykt i talen sin.

– President Trump må slutte å holde amerikanere som gisler. Han må slutte å lage en krise som ikke finnes. Han må åpne statsapparatet i USA igjen, sa Pelosi.

Deler av staten USA har vært stengt i 18 døgn.

Det er første gang Trump har bedt de store TV-kanalene om å vise talen hans. Tidligere er det bare gjort ved svært spesielle politiske hendelser.