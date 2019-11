New Delhi kjemper mot forurenset luft

Folk i New Delhi i India får bare kjøre bil annenhver dag. Det er et forsøk på å gjøre lufta i byen renere. Nivået av de farligste partiklene i lufta er langt over det som er skadelig for helsa, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Skolene i byen holder stengt til tirsdag. Flere flygninger i helgen ble forsinket. Eller de måtte dirigeres til flyplasser andre steder. Årsaken var dårlig sikt som følge av forurenset luft.

20 millioner mennesker bor i den indiske hovedstaden. Hver vinter må de leve med forurenset luft som er skadelig for helsa. Forurensingen kommer fra utslipp fra biler, industri og bråtebrann.

Arvind Kejriwal er førsteminister i delstats-regjeringen i Delhi. Han mener at byen er blitt et «gasskammer». Han mener bøndene i delstatene i nærheten har skylda.

– Forurensningen har nådd et uholdbart nivå, skriver førsteministeren på nettsamfunnetTwitter.

Hvert år dør 7 millioner mennesker av forurenset luft. Det sier Verdens helse-organisasjon (WHO).

22 av verdens mest forurensede byer ligger i India. Det viser en rapport fra overvåkings-senteret AirVisual.