Aleksej Navalnyj ligger alvorlig syk på et sykehus i Tyskland. Der er de eksperter på forgiftning. Navalnyj leder opposisjonen i Russland. Han snakker imot president Vladimir Putin.

Noen forsøkte å drepe Navalnyj med nervegift. Målet var å få ham til å være stille. Det sier Tysklands statsminister Angela Merkel.

Tyskland har funnet bevis på at han ble forgiftet med giften novitsjok. Det sa Tysklands regjering onsdag.

Navalnyj ble alvorlig syk på et fly i Sibir i Russland. Det skjedde for nesten to uker siden. Han ble innlagt på et sykehus i Omsk i Sibir. Senere ble han fraktet til Berlin i Tyskland. Han ligger fortsatt i koma. Onsdag sa sykehuset at han fortsatt er alvorlig syk. Men at tegnene på forgiftning har minket noe.

Den europeiske union (EU), USA og Storbritannia fordømmer angrepet på Navalnyj. Det samme gjør Norge og Tyskland.

Ursula von der Leyen er president i EU-kommisjonen. Hun kaller angrepet for «ufyselig og feigt». Hun krever at de som gjorde det, stilles til ansvar.

USA kaller angrepet «dypt bekymringsfullt». Mens Dominic Raab sier Russland må fortelle sannheten om hva som har skjedd. Han er Storbritannias utenriksminister.

Forgiftningen kan få følger for en gassledning mellom Russland og Tyskland. Det sier Norbert Röttgen. Han leder utenriks-komiteen i den tyske nasjonal-forsamlingen. Gassledningen vil gjøre at Russland kan sende gass direkte til Tyskland.