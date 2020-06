– Nord-Korea har sprengt kontor for samarbeid

– Planen er å sende inn soldater i de nøytrale områdene på grensen. Da kan vi bruke det, og lage en festning. Da får vi mer kontroll på hva de gjør i sør. Det sa en av sjefene for hæren i Nord-Korea tirsdag.

Et av områdene kunen være rundt byen Kaesong. Det skrev medier i Sør-Korea på tirsdag morgen. Tirsdag morgen ble et kontor for samarbeid mellom landene sprengt. Det ligger ved denne byen. Den ligger ved grensa i vest. Et annet område kan være ved fjellet Kumgang på grensa i øst.

Kort tid før ble det sett røyk og hørt smell ved Kaesong. Det skriver det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Myndighetene i Sør-Korea sier at kontoret er sprengt av naboen i nord. Myndighetene i nord har kommet med trusler mot dette kontoret. Den siste kom på lørdag.

– Det kommer til å gå kort tid. Så vil det ubrukelige kontoret for samarbeid mellom nord og sør møte en tragisk skjebne. Det vil ligge i ruiner, sa Kim Yo Jong ifølge avisa Washington Post. Hun er søsteren til Nord-Koreas leder Kim Jong Un.

Nord-Korea har også truet med militær hevn de siste dagene. Det skjedde etter at aktivister skal ha sendt propaganda over grensa. Dette blir ofte sendt med ballong. Og det er ofte folk som har rømt fra nord som sender ballongene. Sør-Korea vil se på om det kan bli gjort ulovlig. Det sier presidenten i landet.