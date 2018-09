Nord-Korea og Sør-Korea vil samarbeide

Verden

Sør-Koreas president Moon Jae-in har vært på besøk i Nord-Korea. Der har han vært i møte med Nord-Koreas leder Kim Jong-un. De to lederne har blant annet gjort avtaler om sikkerhet og fjerning av atomvåpen.

Sist gang lederne møttes var i april 2018. Da diskuterte de en avtale om fred.

Nord-Koreas atomvåpen skremmer verden. Flere land ønsker at Nord-Korea slutter med slike våpen.

Men Kim Jong-un har sagt at han bare vil fjerne atomvåpen hvis USA gjøre det samme.

Nord-Korea og Sør-Korea har også laget avtaler for samarbeid. De vil blant annet søke om å arrangere sommer-OL i 2032.

Besøket varte i tre dager. Det ble avsluttet med en tur til Paektufjellet. Fjellet er 2.744 meter høyt. Det er viktig for alle koreanere.

Historien forteller at en viktig mann ble født på Paektufjellet. Han het Dangun. Han lagde det første koreanske kongedømmet.

Fjellet er derfor hellig både for nord- og sørkoreanere.

Ifølge Nord-Korea ble også Kim Jong-uns far født her. Men historikere mener at faren ble født i Sovjetunionen.

Etter møtet reiste Moon Jae-in tilbake til Sør-Korea.

Kim Jong-un har sagt at han snart vil komme på besøk til Sør-Korea.