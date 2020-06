Nord-Korea venter med å angripe Sør-Korea

På flygebladene kritiserer Sør-Korea Nord-Korea. De er sterkt imot det regimet Nord-Korea fører.

Nord-Korea vil likevel vente med å legge noen «militære planer» mot Sør-Korea. Det ble sagt under en videokonferanse tirsdag. Der deltok Kim Jong-Un og andre militære ledere.

I forrige uke valgte Nord-Korea likevel å sprenge en bygning der det lå et samarbeidskontor for de to koreanske statene.

Før helgen meldte nyhetsbyrået KCNA også om at nordkoreanerne vil sende egne flygeblader tilbake til Sør-Korea.

De siste årene har det vært en økende spenning mellom de to nabolandene.