Ny person varsler mot Trump

En ny person har varslet mot president Donald Trump i USA. Det melder avisa New York Times.

Tidligere har en ukjent person fra etterretningen CIA sagt ifra. Denne personen skal vite mer om Donald Trumps telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Der skal Trump ha bedt Ukraina om å etterforske hans politiske rival Joe Biden.

Advokat Andrew Bakaj sier at han jobber for flere varslere. Det skriver han på Twitter. Det er uklart om han snakker om de to kjente varslerne. Eller om han mener det skal komme flere.

Telefonsamtalen mellom Trump og Zelenskyj var 25. juli. Den førte til at kaos for Trump. Hans politiske motstandere vil stille ham for riksrett. Les mer om det her.