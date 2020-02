Over 1.000 døde av Wuhan-viruset

Tirsdag har antallet døde i Kina steget til 1.016. Det er folk som har dødd av Wuhan-viruset. Det melder kinesiske helsemyndigheter.

2.097 flere personer er smittet av det nye viruset i provinsen Hubei. Til sammen er det nesten 2.500 nye smittede i hele Kina.

Dermed er til sammen flere enn 42.600 smittet i Kina.

Viruset kom først til et marked i byen Wuhan. Der ble det solgt flere levende dyr og dyre-produkter. Folk solgte trolig også pangoliner. De står i fare for å bli utryddet.

Mandag besøkte Kinas president Xi Jinping et sykehus i Beijing. Der møtte han medisinsk personell og pasienter. Kina er klar til å innføre flere tiltak for å hindre viruset i å spre seg. Det sa Jinping, ifølge kanalen CCTV.

Mandag kom folk fra Verdens helse-organisasjon (WHO) til Kina. WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus er bekymret. Årsaken er at noen har blitt smittet utenfor Kina. Det er uten at de har reist til landet.

I Storbritannia er det nå registrert åtte smittede. Myndighetene advarer. De sier at utbruddet av Wuhan-viruset er en alvorlig trussel.