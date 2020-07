Polen sier de vil forlate avtale som skal hindre vold mot kvinner

Polen vil starte med å si opp Istanbul-konvensjonen mandag. Det sa Zbigniew Ziobro i helga. Han er justisminister i Polen. Avtalen handler om å hindre vold mot kvinner og voldtekt i ekteskap. Den skal også bidra til å hindre kjønns-lemlesting på kvinner.

Han mener at Polen har egne lover som beskytter kvinner fra vold. Ziobro mener også at avtalen kan være skadelig for barn. Han sier det særlig er snakk om at skolene skal lære bort informasjon om kjønn. Det skriver kanalen BBC.

Les også: – Polske kvinners rettigheter er i fare

Marta Lempart er en av de som hadde laget protesten fredag. Hun mener det er et angrep på kvinners rettigheter.

– De har et mål med det her. Det er å gjøre vold i hjemmet lovlig, sier hun til nyhetsbyrået Reuters

Europarådet har vært med på å lage avtalen. De er bekymret.

– Det er veldig synd om Polen vil trekke seg fra avtalen. Det vil være et stort steg tilbake i jobben med å beskytte kvinner i Europa fra vold, sier Marija Pejcinovic Buric søndag. Hun er general-sekretær i Europarådet.

Les også: Bekymret for homofile i Russland

Rundt 2.000 mennesker viste at de var uenige med regjeringen i Polen fredag. De demonstrerte i Polens hovedstad Warszawa. Polen skrev under på avtalen i 2012. Den ble også en del av polsk lov i 2015.

– Det er en oppfinnelse. Det er et feministisk påfunn. Det har som mål å rettferdiggjøre en homofil ideologi, sier Ziobro.

Les også: Fryker for framtiden når Duda får fem år til

Det er ingen krav i avtalen om å gjøre homofilt ekteskap lovlig. Men den har likevel blitt kritisert for å bidra til det. Det mener også flere i andre land, som Ungarn og Slovakia.