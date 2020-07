Polen velger president

I dag (søndag) er det valg i Polen. De velger ny president. President Andrzej Duda har en sterk konkurrent. Det har menings-målinger vist den siste tiden.

Rafal Trzaskowski utfordrer Duda, skriver nyhetsbyrået NTB. De to kandidatene er ulike politisk.

Duda fikk flest stemmer i første omgang nylig. Han fikk 43,5 prosent av stemmene. Trzaskowski fikk 30,5.

Da hadde velgerne ti kandidater å velge blant. I søndagens andre runde står det bare to navn på listen.

Får Trzaskowski stemmene til folk som stemte på andre kandidater?

Lite har skilt de to kandidatene på målingene. Derfor kan det bli et spennende valg.

Vinneren skal lede landet de neste fem årene.

Kandidatene har noe til felles. De er begge 48 år gamle med doktorgrad. De er mye mer ulike politisk.

Duda er konservativ. Han er stadig i konflikt med Den europeiske union (EU). I valgkampen har han vist motstand mot homofiles rettigheter.

– De siste fem årene har vært gode. Vi har brukt dem godt. Jeg vil fortsette en politikk for familie-verdier, for å utvikle Polen og skape bedre forhold for alle generasjoner, sa Duda nylig.

Trzaskowski støtter EU. Han støtter partnerskap mellom folk av samme kjønn. Homofile har ikke så mange rettigheter i landet.

Trzaskowski er i dag ordfører i Warszawa. Han hører til partiet Borgerplattformen (PO).

Duda hørte til partiet Lov og rettferdighet (PiS). Han meldte seg ut av partiet da han ble president. Det er polsk tradisjon.

Duda har beholdt partiets støtte.

PiS har fortsatt flertall i nasjonal-forsamlingen. Presidenten kan si nei til vedtak fra de folkevalgte. Det finnes likevel måter å styre over presidenten på. Det krever et litt større flertall. PiS har ikke dette flertallet nå.

Dermed kan Trzaskowski stoppe og forsinke deres politikk. Hvis han vinner valget.