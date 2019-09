– Politiet bruker vold og tortur

Etterforskere fra Amnesty International har vært i Hongkong. Det sier organisasjonen selv.

– Det er sjokkerende nyheter fra Hongkong. Amnesty kan dokumentere overgrep. Våre etterforskere har avslørt hvordan politiet bruker brutal behandling og tortur, sier John Peder Egenæs i en e-post til nyhetsbyrået NTB.

Han er generalsekretær i Amnesty Norge.

Amnesty mener de kan bevise hva som har skjedd.

Hongkong er urolig. Slik har det vært i flere måneder. Folk er sinte på myndighetene.

Amnesty har intervjuet folk. De har sjekket videoer fra politiets aksjoner. De har snakket med advokater og helsepersonell.

Flere enn 1.500 mennesker har blitt pågrepet siden juni. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Protestene startet av et lovforslag. Det åpnet for at folk i Hongkong kunne utleveres til Kina. Lovforslaget er trukket tilbake.

Folk sier at de har blitt slått med batonger og knyttnever. De mener selv at de ikke gjorde motstand.

Amnesty vil ha en etterforskning av volden. De krever også demonstrantene.

Hongkongs leder Carrie Lam har sagt nei hittil.

Også demonstranter har brukt vold. Søndag kastet noen av dem stein og bensinbomber. Politiet svarte med tåregass og vannkanoner.

En gruppe demonstranter prøvde å angripe bygninger. Det har de også gjort tidligere.