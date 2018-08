Prøvde å angripe politiet i Spania

Verden

Mandag morgen skjøt og drepte politiet en mann i Barcelona i Spania. Mannen prøvde å angripe politifolk på en politistasjon.

Det skjedde like før klokken 6 i nabolaget Cornella i Barcelona.

– En mann med kniv gikk inn på politistasjonen i Cornella. Han ville angripe politifolkene. Angriperen ble skutt, skriver politiet i regionen Catalonia på nettsamfunnet Twitter.

Lokale medier melder at mannen var fra Algerie. Han skal ha ropt «Allahu akbar» (Gud er stor). Men politiet vil ikke si om dette stemmer.

For få dager siden markerte Barcelona årsdagen for et stort terrorangrep i byen. 14 personer ble drept i angrepet i fjor.