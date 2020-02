Rev Trumps tale i to

Forholdet mellom USAs president og Nancy Pelosi er dårlig. Natt til onsdag holdt president Donald Trump sin tale til nasjonen. Pelosi sto bak ham og rev talen hans i to. Hun er leder for demokratene i Representantenes hus i nasjonal-forsamlingen.

En video viser Pelosi rive arket i to. Det skjer samtidig med at visepresident Mike Pens klapper for presidentens tale. Kanalen CNN har publisert videoen.

– Fordi det var det mest høflige å gjøre med tanke på alternativene. Det sa Pelosi om hvorfor hun rev arket i to. Det skriver nyhetsbyrået AFP.

Pelosi sa også at Trumps tale er «et manifest av usannheter».

Før Trump talte, strakk Pelosi ut hånden sin til presidenten. Men han tok den ikke. Det er usikkert om Trump så hånden hennes, skriver nyhetsbyrået AP.

Donald Trump skrøt mye i talen sin. Han snakket om hvor mye han har fått til i jobben.

– Årene med økonomisk forfall er over. USA er sterkere enn noen gang, sa han.

Han sa at USAs familier har det bedre nå enn da han startet i jobben. Han forklarte det med at selskaper gjør det bra på børsen.

– Jeg holder mine løfter. Det er sammenlignet med mange av dem som har hatt denne jobben før meg. Vi gjør jobben vår, sa Trump.

Han sa ingenting om riksretts-saken mot ham. Han er tiltalt for å ha misbrukt makten sin. Onsdag lokal tid skal saken avgjøres. Det er ventet at republikanerne vil gjøre at han blir frikjent.

Natt til tirsdag holdt Det demokratiske parti valg i delstaten Iowa. De stemte på hvem de mener skal bli deres kandidat til president-valget. Det er til høsten. Resultatet av første runde i valget ble forsinket.

Onsdag morgen leder Pete Buttigieg. Det er overraskende. Han er bare 38 år gammel. 78 år gamle Bernie Sanders var ventet å vinne i Iowa. Han er trolig på andreplass. Elizabeth Warren havner trolig på tredjeplass.

Joe Biden har vært favoritt til å vinne demokratenes valg til slutt. Men han ender trolig på fjerdeplass i delstaten.