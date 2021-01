Skal sikre Washington når Biden blir president

President Donald Trump innfører unntakstilstand i byen Washington. Det er hovedstad i USA. Det skjer dagene før og etter 20. januar. Da skal Joe Biden innsettes som ny president i landet.

Dermed kan etater, sikkerhets-departementet og politi jobbe sammen. De skal å sikre byen best mulig. Folk får heller ikke komme i nærheten av Capitol Hill i Washington under seremonien. Det er frykt for mer opprør og demonstrasjoner. Det sier fungerende politisjef Yogananda Pittman.

For fem dager siden stormet demonstranter Kongressen. Det var folk som støttet Donald Trump. Stormingen skjedde da resultatet fra valget på president skulle godkjennes av politikerne. Fem personer døde under opptøyene. Hendelsen rystet hele verden.

Presidenten har sagt at det var juks under presidentvalget. Han blir kritisert for å ha oppfordret mobben. Flere politikere jobber for at han må slutte som president før tida. De mener at Trump er farlig for demokratiet i USA. Nancy Pelosi fra Demokratene truer med riksrett.

Sikkerhets-etaten FBI frykter demonstranter med våpen. De tror det kan skje i 50 byer i delstater i USA, samt i Washington.

Pentagon har godkjent at 15.000 soldater fra Nasjonalgarden skal gjøre sikkerheten bedre. De skal utplasseres under seremonien neste uke.

Trumps unntakstilstand gjelder fra mandag 11. januar til mandag 24. januar.

Washingtons ordfører Muriel Bowser har fra før erklært unntakstilstand. Det blir til dagen etter Biden har sagt ha til jobben.

Folk blir oppfordret om å holde seg borte fra seremonien. Det sier flere ledere i de ulike delstatene. Det skjer på grunn av forrige ukes voldelige opptøyer. De frykter også smitte med korona-viruset blant demonstrantene.