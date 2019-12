Skylder på motstanderne for terroren i London

70 dømte terrorister er blitt løslatt på prøve fra britiske fengsler. Usman Khan var én av dem. Han var fengslet for å ha planlagt terror. Han slapp ut på prøve i 2018. Det skriver nyhetsbyrået NTB.

Fredag drepte Khan to personer med kniv på London Bridge i hovedstaden i Storbritannia. Han skadet tre personer. Så ble han selv skutt og drept av politiet.

– Det er latterlig at han slapp fri etter bare å ha sonet halve dommen. Systemet for tidlig løslatelse er årsaken til at drapsmannen var i gatene. Dette systemet fikk vi fra en regjering med venstrepolitikk, sier Boris Johnson til kanalen BBC, ifølge avisa The Guardian.

Johnson er statsminister i Storbritannia for Det konservative partiet. 12. desember kjemper han for jobben i valget.

Johnson lover at terrorister og ekstreme skal forbli fengslet hvis han leder landet.

– Disse kriminelle må sone hver dag av dommen, uten unntak, sier Johnson til avisa The Times.

Usman Khan var 28 år gammel. Han var født i Storbritannia av foreldre fra Pakistan. Khan ble dømt i 2012. Han planla et angrep mot London-børsen. Han planla også å lage et treningsanlegg for terrorister i Kashmir. Det skriver The Guardian.

Terroristen ba om hjelp mens han satt i fengsel. Det sier advokaten hans. Khan skrev et brev. Han ba om å få gå på kurs for å bli mindre radikal. Khan skrev at han var «umoden» da han brøt loven.

Søndag sa gruppa Den islamske stat (IS) at de har skylda for angrepet.