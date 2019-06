Slik blir Danmarks nye regjering

Politikerne er enige. Tirsdag kveld avtalte de hvordan Danmark skal styres framover.

De røde partiene fikk flertall i valget. Den nye statsministeren heter Mette Frederiksen. Hun er fra partiet Socialdemokratiet.

Partiet danner en mindretalls-regjering. De har støtte fra partiene Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. De Radikale er et parti i sentrum i politikken. Enhedslisten er lengst til venstre av partiene.

– Vi har en felles forståelse med de tre partiene. Vi er enige om mange ting, sier Fredriksen.

Innvandring, klima og økonomi har vært temaer i forhandlingene. Fredriksen sa i valget at hun vil fortsette med streng politikk for innvandring.

– Vi er fortsatt opptatt av at folk skal sendes hjem og være her bare for en tid. Er du flyktning og kommer til Danmark? Da skal du bli beskyttet. Men når det blir fred, så skal du reise hjem igjen, sier Frederiksen.

Samtidig vil partiet ta imot kvoteflyktninger igjen. Det er flyktninger som land tar imot fra andre land de har flyktet til. Fredriksen vil også at flyktninger får bli så lenge de har jobb.

Fredriksen forteller mer om politikken onsdag formiddag.