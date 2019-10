Slik viser Kina fram makten sin

Det er 70 år siden landet Kina ble til Folkerepublikken Kina. Presidenten mener det må feires. Feiringen gjøres skikkelig.

70 skudd ble fyrt av i en salutt. Slik startet president Xi Jinping jubileums-feiringen.

Feiringen fortsatte med en militær-parade. Kina har aldri før hatt en så stor militær samling i byen Beijing. Det er hovedstaden i Kina.

Paraden er på Den himmelske freds plass. Der var det 15.000 soldater, 580 stridsvogner og 70 rullende utstillinger. Alt dette skal symbolisere store ting som Kina har fått til.

President Xi holdt en tale. Han sto på samme sted som formann Mao Zedong sto da han fortalte om Folkerepublikken Kina. Det var 1. oktober 1949. Xi hyllet «den kinesiske drømmen om nasjonal foryngelse».

Xi ønsker å få Kina tilbake til det flotte landet det var før.

– Det finnes ingen kraft som kan ryste grunnvollene til denne flotte nasjonen. Ingen kraft som kan hindre det kinesiske folk og den kinesiske nasjon i å rase framover, sa president Xi. Han er Kinas mektigste leder siden Mao.

Xi satt i en bil med åpent tak. Der kunne han se paraden.

Kina var et fattig land, ødelagt av krig. Nå er det verdens nest største økonomi.

– Kina i framtida vil være rikere enn i dag, sa Xi.

Kina og Norge har vært uvenner. Norge ble utestengt fra samarbeid med landet i flere år. Det skjedde etter at Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris. Han kunne ikke ta i mot prisen selv. Årsaken var at han var fengslet. Forholdet ble normalt igjen etter at statsminister Erna Solberg kom med en slags unnskyldning.