Slipper ikke inn egne borgere i New Zealand

I kampen mot koronaviruset har New Zealand begynt å hindre egne statsborgere i å komme hjem. Myndighetene begrenser hvor mange som får komme hjem om gangen. Air New Zealand har stanset billettsalget i tre uker. Det er det nasjonale flyselskapet i landet.

Nesten 6.000 mennesker er for tiden i den 14 dager lange karantenen i sentrene på New Zealand. 3.500 flere ventes i løpet av uka. De jobber med å sette opp flere karantene-sentre. Nå har de 28.

- Vår første prioritet er å stanse viruset ved grensa. Det betyr at alle må i karantene eller i overvåket isolasjon. Det sier boligminister Megan Woods på New Zealand.

Kun statsborgere og folk med lovlig opphold slippes inn i landet. Til sammen er det registrert 2.000 med korona og 22 er døde som følge av viruset.

Australias nest største by, Melbourne, melder tirsdag om at de stenger ned igjen etter økt korona-smitte. Det betyr at flere enn fem millioner mennesker må holde seg hjemme fra og med midnatt natt til onsdag og minst seks uker framover. Skoler vil ha hjemmeundervisning og restauranter får bare servere mat for levering.

Mandag stengte delstaten New South Wales grensa til Victoria etter smitteøkningen. Også grensen til delstaten Sør-Australia vil være stengt. Politi og militære patruljerer langs grensen. Droner vil også tas i bruk.

Totalt er 9.000 mennesker smittet av korona i Australia. 106 av de smittede er døde. I resten av Australia er det ikke lenger så strenge korona-regler.