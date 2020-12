Stenger grensene i frykt for endret virus

Korona-viruset har forandret seg mange ganger det siste året. Nå har Storbritannia oppdaget en ny variant. Dette korona-viruset smitter mye raskere enn tidligere varianter.

Land i Europa frykter å få viruset inn i landet. Derfor stenger de grensene for britene.

Sverige, Danmark, Finland Tyskland og Frankrike er blant landene som stenger grensene. De nekter folk fra Storbritannia i å reise inn i landet.

Norge varsler at alle briter skal ta korona-test når de kommer til Norge. Men Norge har foreløpig ikke bestemt seg om de vil stenge grensene. Det er ventet ti fly fra Storbritannia de neste dagene. Det skriver avisa Aftenposten.

Den nye varianten av korona-viruset smitter lettere. Storbritannia har laget strengere regler. Der blir folk nektet å reise inne i landet. Folk må feire jul med bare den nærmeste familien.

Fra før har både Belgia, Nederland og Italia laget et flyforbud fra Storbritannia. Søndag kveld bestemte Tyskland seg for å gjøre det samme. Bulgaria og Irland følger etter. Sverige, Frankrike og Danmark har gjort det samme.

Raymond Johansen er byrådsleder i Oslo. Han ber den norske regjeringen om å stenge grensene for reisende fra Storbritannia.

Søndag kveld holdt landene i Den europeiske union (EU) et møte på video. Der snakket de om situasjonen med det nye viruset.

I EU reiser folk til og fra Storbritannia med fly, ferjer og tog. Det kan bli felles regler i EU for reiser nå. Det skjer som følge av endringene i viruset.

I Storbritannia er det funnet over 1.000 tilfeller av den nye varianten av koronaviruset. Det kan være opp til 70 prosent mer smittsom enn det vanlige korona-viruset. Viruset er trolig ikke mer dødelig enn den vanlige varianten.

Storbritannias statsminister Boris Johnson har kommet med strenge tiltak for å hidre smitte. De gjelder i London i regionen Sørøst-England.

Matt Hancock er Storbritannias helseminister. Han har sagt at den nye varianten av viruset har kommet ut av kontroll. Han ber alle som befinner seg i områdene, om å oppføre seg som om de har viruset.

– Det kommer til å bli veldig vanskelig å holde situasjonen under kontroll til vaksinasjonen av alle er i gang, sa Hancock søndag til kanalen Sky News.

De nye tiltakene innebærer blant annet stenging av alle butikker og forretninger som ikke er helt nødvendige. Folk må holde seg hjemme.

Norske helsemyndigheter vurderer strengere regler. Det er for å unngå at den nye varianten av viruset sprer seg i Norge.

– Det er viktig at vi handler raskt. Vi vil prøve å unngå at denne virusvarianten kommer til Norge og spres videre innenlands her, sier Bent Høie i en pressemelding. Han er helseminister.

Høie ber alle som har kommet fra Storbritannia, om å følge reglene om karantene.