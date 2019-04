- Sudans president slutter

Hæren i Sudan ville fortelle noe viktig. Det meldte medier torsdag morgen. Det gikk rykter om et kupp. Nå sier en minister i regjeringen at presidenten slutter. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Omar al-Bashir er president i Sudan. Det har vært urolig de siste dagene. Minst 15 mennesker skal være drept. Mange demonstranter krever at al-Bashir slutter. De har samlet seg utenfor stedet der han bor. Det er i hovedstaden Khartoum. Al-Bashir har styrt Sudan i 30 år. Han gjorde mange sinte da brød og drivstoff ble dyrere. Det skjedde i desember i fjor.