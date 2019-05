– Theresa May slutter

Theresa May ble statsminister i Storbritannia i 2016. Hun har jobbet med vanskelige saker. Flere har bedt henne gå. Årsaken er bråket rundt utmeldingen av Den europeiske union (EU).

Både folk og andre politikere har vært misfornøyd med avtalen for brexit.

Nå varsler avisa The Times at May vil slutte. Hun kommer til å si fra i Parlamentet fredag, ifølge avisa. The Times har ingen kilder som snakker åpent om saken.

May slutter på grunn av bråket rundt brexit, ifølge Times. Avisa skriver at andre politikere forsøkte å tvinge May til å slutte onsdag. May nektet. Men kollegaene hennes tror hun vil varsle at hun slutter likevel, skriver avisa.

May kommer likevel til å fortsette i jobben en stund. Hun sitter trolig fram til en etterfølger er klar, skriver nyhetsbyrået NTB.