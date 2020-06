Tik Tok nekter for å ha delt brukerdata med Kina

Tik Tok nekter for at de deler informasjon med myndighetene i Kina. De siste dagene har de blitt anklaget for å gi videre det de vet om brukere i India. Appen ble mandag forbudt i India. Tik Tok er eid av det et firma fra Kina. Det heter Byte Dance.

– Tik Tok følger fortsatt alle krav i indisk lov. Både for personvern og for å sikre at det er trygt å bruke appen. Vi har ikke delt noe informasjon om våre brukere i India med noen utenlandsk regjering. Heller ikke den i Kina, sier firmaet.

Regjeringen i India har bestemt at 59 apper blir forbudt. Alle er kinesiske, og en av dem er Tik Tok. India mener appene kan skape usikkerhet.

Det ble bestemt etter at 20 indiske soldater ble drept. De døde i kamp med kinesiske soldater. Det skjedde på grensa mellom de to landene. Det var for to uker siden.

