Tre dager med våpenhvile for å feire id

Regjeringen i Afghanistan og gruppen Taliban er enige. De lover folk i andet at det skal bli tre dager med våpenhvile. De lover at folk skal kunne feire id uten å risikere nye angrep.

Mange håper våpenhvilen vil føre til at de snakker sammen igjen om fred. Det er et håp om at det kan bli slutt på en krig som har vart i 19 år. Men volden varte helt fram til våpenhvilen startet fredag. Noen timer før ble minst 17 mennesker drept av en bilbombe.

Les også: Taliban sier at de vil ha fred med USA

Taliban nekter for at de har ansvaret. Det gjør at terror-gruppa IS er mistenkt. De har kommet til Afghanistan de siste årene. Det gjør det vanskeilgere å få til en avtale om fred.

Ashraf Ghani er president i landet. Han sier at regjeringen snart har løslatt 5.000 fanger som er med i Taliban. Det har vært et viktig krav fra Taliban for å starte forhandlinger.

Les også: Hver tredje afghaner er truet av sult

Taliban sier at de er klare til å snakke sammen om fred. Det vil kunne starte rett etter feiring av id al-adha. Det er slutten på muslimenes årlige pilegrimsferd.

– Vi ønsker en varig våpenhvile fra Taliban, sier Mohammad Tahir til nyhetsbyrået AFP. Han er drosjesjåfør og har vært med på en bønn i en moské i Kabul. Han mener fred med Taliban kan føre til at flere andre grupper vil slutte med vold.