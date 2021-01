Trump fordømmer de som stormet Kongressen

Flere mener at USAs president Donald Trump bør fjernes fra jobben sin. De mener han ikke er skikket til å være president lenger. Flere som jobbet for ham, har sluttet i protest. Det er etter at han hisset opp folk sånn at de dro til Kongressen. Flere hundre stormet inn i bygningen onsdag. Mange politifolk ble skadd. En politibetjent døde av skadene. Minst fire andre døde i opptøyene.

Først ville ikke Trump be opprørerne om å dra fra Kongressen i Washington. Etter hvert ba han dem om å gå hjem. Men han sa at han «elsker» og «forstår» opprørerne. Han gjentok at han mener han egentlig vant president-valget. Det har han ikke bevis for.

Torsdag kveld ba USAs sikkerhets-minister Trump om å fordømme volden. Nå kaller Trump stormingen for et «avskyelig angrep». Han sier de skyldige skjemte ut demokratiet.

– Som alle amerikanere er jeg sjokkert av volden, lovløsheten og galskapen, sier Trump. Det er i en video som ble publisert torsdag kveld.

Videre hevder Trump at han kalte inn nasjonalgarden med én gang. Det var da uroen startet. Men flere medier har meldt at Trump ikke ville gjøre dette. Og at det var visepresident Mike Pence som gjorde det.

– Demonstrantene som tok seg inn i Kongressen, har skjemt setet til det amerikanske demokratiet, sier han. Han lover at de som brøt loven, vil bli straffe-forfulgt.

Trump innrømmer også at Joe Bidens seier i valget er godkjent av Kongressen. Og at en ny regjering vil komme på plass 20. januar. Trump lover at han nå vil bidra til at makten kan overføres på en ryddig måte. Han sier at det nå er tid for «helbredelse og forsoning».

Trump er snart ferdig som president. Men det betyr ikke at han er ferdig i amerikansk politikk:

– Vår utrolige reise har bare nettopp begynt, sier Trump.