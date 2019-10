Tyrkia er «snart klar» til å dra inn i Syria

De siste dagene har Tyrkia sagt at de vil gjennomføre en militær operasjon. Det er mot områder i Nord-Syria. De er kontrollert av den kurdiske opprørs-gruppa YPG. Tyrkia mener de er terrorister.

Kurderne har samarbeidet med USA i kampen mot terror-gruppa IS. Men de siste dagene har USAs president lagt til rette for en tyrkisk invasjon. Det er til tross for at flere er imot. Det gjelder blant annet det amerikanske forsvaret.

Natt til onsdag gjorde Tyrkia seg klar til angrep.

– Det tyrkiske militæret vil krysse grensa innen kort tid. Det vil de gjøre sammen med Den frie syriske hær, skriver Fahrettin Altun på nettsamfunnet Twitter. Han er kommunikasjonssjef for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Han gir kurdiske YPG to valg.

– De kan enten slutte som soldater. Ellers vil vi være nødt til å hindre dem i å stå i veien for vår innsats mot IS, skriver Altun.

Tre kolonner med militære kjøretøy var tirsdag på vei mot byen Akcale. Det så journalister fra det amerikanske nyhetsbyrået AFP. Byen ligger i Tyrkia ved grensa mot Syria.

Noen mennesker hadde stilt seg ved veien. De ønsket kolonnene velkommen.

Tidligere på dagen kjørte busser med tyrkiske soldater mot grensa. Det melder statlige tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu.