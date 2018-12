Tyrkia vil arrestere to menn for Khashoggi-drapet

To menn må arresteres for drapet på journalisten Jamal Khashoggi i oktober. Det mener den tyrkiske påtale-myndigheten, ifølge kanalen CBS.

De to er Ahmad al-Assiri and Saud al-Qahtani. Mennene er rådgivere til kronprins Mohammad Bin Salman av Saudi-Arabia.

Myndighetene i Saudi-Arabia innrømmer at Khashoggi ble drept. Det skjedde da han besøkte konsulatet deres i Istanbul i Tyrkia. Men lederne i Saudi-Arabia hevder at kronprinsen var helt ukjent med drapet. De som drepte Khaashoggi, handlet alene, sier myndighetene.

Tyrkia har etterforsket saken. De sier at 15 mann reiste til Istanbul bare for å drepe Khashoggi. Men Tyrkias president Recep Erdogan sier at prins Salman kan ha vært ukjent med drapet.

Også president Donald Trump i USA mener at drapet kan ha skjedd uten at kronprinsen visste. Det er hans egne politiske kolleger uenige i.

– Hvis kronprinsen måtte stå foran en jury, ville han blitt dømt på 30 minutter, mener Bob Corker. Han er en politiker for Det republikanske partiet i USA.

– Alle beviser peker mot kronprinsen, sier den republikanske senatoren Richard Shelby.

– Jeg mente på forhånd at drapet umulig kan ha skjedd uten av kronprins Salman visste. Jeg mener det samme etter møtet med CIA, sa senatoren Lindsey Graham.

Alle disse tre snakket etter å ha møtt etterretningen CIA. CiA fortalte dem hva de visste om drapet.

Jamal Khashoggi var fra Saudi-Arabia, men bodde i USA. Han var journalist og skrev kritisk om Saudi-Arabia. Liket hans er fortsatt borte.