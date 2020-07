Tyskland lar folk få reise til Sverige

Tyskland har åpnet for reiser til nesten hele Europa allerede. Sverige var det siste landet i Europa som folk ble bedt om å unngå. Nå blir forbudet mot reiser til landet fjernet.

Nå er alle grensene til Tyskland åpne igjen. Alle som kommer fra land i Den europeiske union (EU) og Sveits får komme inn i landet. Det er ingen begrensninger eller karantene lenger. Det er også åpnet for familier og for de som har rett til å være i EU, sier utenriks-departementet i Tyskland.

Sverige åpner også for reiser til Tyskland. De sier folk fra Sverige kan reise reise til Tyskland, Polen og Andorra igjen. Det skjedde på onsdag. Men Sverige sier folk bør unngå reiser til Sveits. Det er fordi landet har regler som kan gjøre ting vanskelige for folk som kommer fra Sverige.

Myndighetene i Norge sier det er trygt nok å reise til Tyskland. Men de mener fortsatt at det meste av Sverige har for mye smitte. Det er lite sannsynlig at det rådet blir endret før i august. Neste møte som skal handle om råd for reise er i slutten av neste uke.

