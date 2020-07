Nå kan du reise til flere land i Europa

– Vi åpner for reiser til flere land. Men det er noe annet enn at vi oppfordrer til at folk skal reise ut av landet, sier Monica Mæland. Hun er justisminister.

Det er bare land i EU, EØS og Schengen som har blitt vurdert til nå. Det kan komme en vurdering av andre land i slutten av juli. Folkehelse-instituttet (FHI) skal også vurdere land i Europa minst hver 14. dag. Det betyr at det kan komme en ny vurdering rundt 24. juli.

Folk blir bedt om å unngå reiser til det meste av Sverige. Det er bare tre unntak. Det er Skåne, Blekinge og Kronoborg som ligger sør i landet.

Det er mulig å reise til og fra landene som er merket med grønt. Da slipper du karantene. Hvis du reiser til de i rødt, så må du i karantene. Lista er laget av FHI. Den ligger nederst i saken.

– Hvis du reiser til landene i grønt, må du følge med på hva myndighetene sier i disse landene, sier Frode Forland. Han er fagdirektør i FHI.

– Folk i risiko-gruppene bør fortsatt være ekstra forsiktige. Det blir en større risiko når vi åpner grensene, sier Forland. Han ber folk om å fortsette som vi har gjort i vår. Da er det mulig å hindre at det blir mye mer smitte.

Folk kan oppleve at land skifter fra grønt til rødt mens de er der. Da må de i karantene når de kommer hjem til Norge.

– Flere av landene som er grønne nå, kan bli røde. Flere av de har hatt en økning i antall som er smittet den siste tiden. Men de har fortsatt omtrent like mye smitte som Norge, sier Espen Nakstad. Han er assistende helsedirektør i Helsedirektoratet.

Han sier de forstår at det kan bli vanskelig å reise raskt hjem fra ferie hvis land skifter farge. Men det får konsekvenser når du kommer hjem.

– Du er kanskje på en ukes tur. Da blir det vanskelig å komme seg hjem med en eneste gang. Men når du kommer hjem, må du i karantene hvis landet har blitt rødt, sier han.

Det er også årsaken til at de fortsatt ber folk om å la være å reise til utlandet hvis de kan unngå det. Men hvis folk reiser, skal de følge de samme rådene og reglene som gjelder for folk dit de reiser. Det gjelder også for folk som kommer til Norge.

– Turister fra andre land må følge de samme reglene for å hindre smitte som oss som bor her. Det er bedriftene som jobber med reiseliv godt forberedt på. De har gjort seg klare i lang tid. De har gode rutiner og er klare, sier Iselin Nybø. Hun er næringsminister.

Det kan komme folk til Norge fra alle de landene som har fått fargen grønn. Det er folk som jobber med reiseliv i Norge glade for.

– Dette er ekstremt gode nyheter. Det har vært en krise-sommer for norsk reiseliv. Når det blir mulig for folk å komme fra Tyskland, får både vi og flere andre mer å gjøre, sier Daniel Skjeldam. Han er konsernsjef i Hurtigruten.

– Dette vil bety mye for norsk reiseliv. Nå kan det komme gjester fra Nederland, Tyskland og flere andre land. Da får reiselivet noe å gjøre når folk fra Norge reiser hjem fra felles-ferien, sier Kristin Krohn Devold. Hun er administrerende direktør i NHO Reiseliv.

– Dette er gode nyheter for norsk reiseliv. De har vært ekstra hardt rammet av reglene for reise under korona-krisen. Nå kan de ta imot gjester over hele landet. Og de kan komme fra mange land i Europa. Når det blir åpnet kan de tjene mer penger, og flere kan få seg jobb igjen sier Nybø.

Alle skal bli stoppet på grensen. Der må de si hvor de kommer fra og hvor de skal. Det skal være basert på tillit og at folk snakker sant. Men det kan bli noen tester, sier Mæland.

Fra 15. juli blir det også åpnet for noen som kommer fra land utenfor EU og EØS. Det er folk som har familie eller en kjæreste i Norge. Men de må være i karantene, sier Mæland.

– Vi i regjeringen prøver hele tiden å finne rett balanse mellom det å hindre smitte og å åpne opp. Nå er det så lite smitte at vi kan åpne opp litt mer. Vi ser at reglene for hvem som får komme til Norge har rammet familier og kjærester hardt. Derfor er jeg glad for at vi nå kan åpne litt for folk som kommer fra land utenfor EU og EØS, sa Mæland.

Mæland sier at familie kan være ektefelle, partner eller en samboer. Det kan også være foreldre eller barn under 21 år. Reglene gjelder også for ste-familie.

– Og i tillegg vil vi åpne for at kjærester får komme til Norge. Vi har to krav. De må ha møtt hverandre fysisk, og de må ha vært kjærester i minst ni måneder. Den som bor i Norge må skrive et skjema. Det skjemaet må kjæresten vise fram på grensen.

Dette er landene FHI mener er trygge nok. De er grønne. Du slipper karantene etter reiser til de landene. Du må i karantene hvis du har vært i et av de røde landene. Du må også i karantene hvis et land blir rødt mens du er der.

Belgia Bulgaria Kroatia Kypros Tsjekkia Estland Frankrike Tyskland Hellas Ungarn Irland Italia Latvia Liechtenstein Litauen Luxembourg Malta Nederland Polen Portugal Romania Slovakia Slovenia Spania Storbritannia Sveits Østerrike

